Химкинская школьница, пострадавшая от ножа одноклассницы, пришла в себя

Пятиклассница, на которую накануне в одной из химкинских школ с ножом напала сверстница, пришла в сознание. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«11-летняя Соня, пострадавшая вчера в одной из химкинских школ, уже пришла в себя. Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится. Сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту», – написал губернатор.

При этом он выразил благодарность медикам из Химок и Люберец и санавиации за быструю и чёткую работу.

«Самое страшное позади. Соня поправится обязательно», – добавил Воробьев.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел во вторник утром в химкинском лицее №10. Ученица пятого класса в туалете напала с ножом на одноклассницу. При этом в области лица и туловища, по разным сведениям, она нанесла до сотни ранений.

После этого нападавшая вернулась в класс и заявила, что «убила Соню».

Москва, Андрей Дорофеев

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