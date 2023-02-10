Проинфляционные риски остаются: Банк России решил пока сохранить ключевую ставку на прежнем уровне

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Регулятор пояснил, что решение принято с учетом возросших темпов прироста цен и повышенных инфляционных ожиданий. При этом ЦБ не исключил повышения ставки в дальнейшем на фоне обострения возможных рисков.

Как обратил внимание Банк России, по оценке на 6 февраля, годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. «Текущие темпы прироста цен возрастают, ускорившись с начала 2023 года. Увеличение инфляционного давления отчасти происходит за счет волатильных компонентов, в особенности цен на плодоовощную продукцию, и произошедшего в конце 2022 года ослабления рубля», – пояснил регулятор.

При этом, как отмечается в сообщении ЦБ, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне. Тем не менее, согласно прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-7,0% в 2023 году, и вернется к 4% в 2024 году.

«На среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски вновь выросли и также преобладают над дезинфляционными», – уточнил Банк России.

В то же время, как считает регулятор, замедление мировой экономики, а также дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений могут ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. В свою очередь, негативное влияние действующих внешних ограничений на потенциал российской экономики может оказаться сильнее, что также является значимым проинфляционным риском.

«В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем», – отметил ЦБ.

Банк России уточнил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. «При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – пояснил регулятор.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 марта.

Москва, Светлана Антонова

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