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Пятница, 10 февраля 2023, 17:50 мск

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Набиуллина рассказала, когда в России будет введен цифровой рубль

Введение цифрового рубля в обращение в России состоится уже в этом году, для этого нужно внести изменения в законодательство. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. По ее словам, пакет необходимых поправок подготовлен и в ближайшее время будет рассмотрен Госдумой.

«Мы сейчас находимся на стадии пилотирования цифрового рубля. Около десятка банков в нем активно участвуют в тестовом режиме. Мы собираемся в этом году уже перейти к возможности пилотирования на реальных операциях, на реальных клиентах», – уточнила Набиуллина.

Глава ЦБ пояснила, что для введения цифрового рубля в России должны быть приняты изменения в законодательстве. «Эти изменения подготовлены нами. Сейчас обсуждаются. И мы надеемся, что в ближайшее время будут рассмотрены Думой с тем, чтобы перейти уже к пилотированию в реальной жизни рубля и затем его поэтапному распространению, но оно будет абсолютно поэтапным, постепенным», – заключила глава ЦБ РФ.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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