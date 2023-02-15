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Среда, 15 февраля 2023, 16:41 мск

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Депутаты Госдумы денонсировали Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию

Депутаты Госдумы приняли внесенный президентом законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Речь идет о документе, подписанном от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года и ратифицированном 25 июля 2006 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Комитетом министров Совета Европы в рамках резолюции «О правовых и финансовых последствиях прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы» принято решение прекратить полноправное членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Членство России в группе прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения страной обязательств, вытекающих из конвенции.

При этом Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, подчеркивается в пояснительной записке.

«В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО», – также отмечается в документе.

Как пояснял председатель профильного думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, на борьбу с коррупцией в России денонсация конвенции никак не повлияет: ее нормы уже полностью включены в современное российское законодательство. Кроме того, Россия продолжает участвовать в других антикоррупционных международных соглашениях, в том числе в Конвенции ООН против коррупции.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Коррупция

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