Оставленные на Западе валютные счета России могут быть опять арестованы

Находящиеся на валютных счетах активы России от продажи углеводородов могут быть арестованы в любой момент. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов сегодня на «круглом столе» в Москве.

«Удивляюсь, что мы по-прежнему имеем корреспондентские (счета) через оставшиеся банки, в первую очередь те, через которые идут расчеты за углеводороды. Все, что находится на счетах банков, оперирующих через Федеральную резервную систему (США) в долларах или в евро, я вообще не понимаю – это каждый день, завтра можем узнать, что этих денег у нас нет», – заявил Белов.

Эксперт напомнил про замороженные в прошлом году российские международные резервы, которые пока не конфисковали, но в ЕС работают над этим. «Поэтому не только замороженные резервы, но и те средства, которые находятся сейчас благодаря нашей торговле газом и так далее в евро и в долларах, я вот всегда так аккуратно к этому отношусь – это риск», – подчеркнул он.

Ранее о риске очередной заморозки активов России на Западе заявил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Санкции против нас прорабатываются довольно тщательно нашими олигархами, как я понимаю, и не только олигархами. Потому то, что мы сейчас слышим – десятый пакет санкций – все уже привыкли. В том числе, возможна еще одна заморозка наших международных резервов», – заявил парламентарий.

Напомним, после начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России. В результате «замороженными» оказались около $300 млрд золотовалютных резервов России, в том числе средства Фонда национального благосостояния.

Москва, Мария Соколова

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