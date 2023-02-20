«Минфин готовит грабли»? В Госдуме опасаются, что Россия лишится еще части госрезервов

Очередной пакет санкций от Евросоюза в отношении России вполне может включать еще одну заморозку международных резервов РФ, которые накопил Минфин РФ. Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его оценке, Европа очень тщательно прорабатывает санкции, в том числе, с помощью российских олигархов.

«К нынешней европейской элите нужно относиться просто как к декорации. Есть американские хозяева, есть английские, ну, нельзя сказать хозяева, но хозяева дискурса… Когда у нас (в России) начинают всерьез обсуждать нюансы внутри-европейской политики, заявления, у меня возникает (ощущение), что я присутствую на симпозиуме специалистов по размножению инфузорий-туфелек. Это очень мелко, очень интересно, но абсолютно бессмысленно», – отметил Делягин в эфире ТВ «Центр».

По его мнению, России не нужна такая Европа и связанные с ней потрясения. «Чем скорее эту декорацию завалить, тем лучше. Время, когда можно было с ними взаимодействовать, продавать им что-то, закончилось. И когда мы поставляем газ через территорию Украины, когда какие-то российские компании начинают отбрехиваться, что не имеют никакого отношения, может быть, правду говорят – не имеют никакого отношения к поставкам дизтоплива вооруженным силам Украины через Европу… Вот не нужны нам эти скандалы, не нужны нам эти потрясения, не нужна нам такая Европа. Пусть сдохнет», – заявил он.

«Я одного не понимаю: вот зачем России шинная промышленность Европы, зачем она нам?! Пусть Pirelli или кто-там есть еще переносят производство в Россию, в Татарстан, будем экспортировать российские шины – пожалуйста. Зачем России французская атомная энергетика? Почему мы до сих пор позволяем поставлять им уран и, похоже, по некоторым данным, даже принимаем у них отходы? Зачем нам авиационная промышленность, конкурирующая с нашей убиваемой – зачем мы им поставляем титан? Если сравнивать со своей зарплатой, это очень большие доходы. Но, простите, если смотреть в масштабах государства, компенсировать соответствующим предприятиям соответствующие потери, – это немного, это вполне посильно даже с учетом нынешнего состояния бюджета», – подчеркнул Делягин.

При этом парламентарий обратил внимание, что при всей декоративности Европа очень тщательно прорабатывает ограничения против РФ. «Санкции против нас прорабатываются довольно тщательно нашими олигархами, как я понимаю, и не только олигархами. Потому то, что мы сейчас слышим – десятый пакет санкций – все уже привыкли. В том числе, возможна еще одна заморозка наших международных резервов», – полагает он.

«Помните у нас 300 млрд украли? Так «одичалые» же на уроках не учатся, а в Фонде национального благосостояния 10,5 млрд евро лежит. Накопили еще разик, чтобы было что заморозить еще раз», – заявил Делягин, заключив в своем ютуб-канале – «Минфин готовит грабли».

Москва, Мария Соколова

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