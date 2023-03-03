Сенатор оценил возможности Молдавии в противостоянии с Россией

Молдавия не обладает ресурсами, чтобы самостоятельно вступать в военное противостояние с Россией, в том числе, в Приднестровье. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в онлайн-интервью «Парламентской газете». По его словам, в случае конфликта Кишинев рискует полностью утратить суверенитет.

«(Руководители Молдавии) требовали вывода российских войск, миротворцев, которые там охраняют, кстати, не только Приднестровье, но еще и огромные склады, где складировано вооружение, вывезенное в свое время из Восточной Европы. Это огромные склады. Если они будут взорваны, то там Молдавии не останется – она просто взлетит на воздух вместе со складами. Думаю, на это они не пойдут», – пояснил Джабаров.

«Их попытка сейчас залезть в эту ситуацию может обернуться для них потерей национальной независимости. Потому что все-таки Молдавия, при всем к ней уважении, – это не Украина. Там СВО, не дай Бог, продлится значительно короче. Думаю, что они понимают, что это будут жертвы среди народа – ничем не оправданные. Поэтому я надеюсь, что там успокоится ситуация. Рано или поздно, молдавский народ все-таки приведет к власти тех людей, которые поймут, что надо двигаться вперед в составе евразийской интеграции, а не в составе ЕС или НАТО», – заключил Джабаров.

В конце февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обострение ситуации вокруг Приднестровья провоцируется извне и является поводом для беспокойства Кремля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим планирует осуществить провокацию против Приднестровья. Чуть позже оборонное ведомство сообщило о значительном скоплении военных и техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы. Власти Молдавии заявили, что не видят прямых угроз безопасности.

Москва, Мария Соколова

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