Уступки и перемирие? США делают ставку на «пятую колонну» в России

Вероятные договоренности с Украиной о приостановке диверсионной деятельности на территории России не сработают. Такое мнение высказал известный экономист и публицист Михаил Хазин. По его оценке, главными акторами в этом процессе являются США, которые продолжают делать ставку, в том числе, на «пятую колонну» внутри РФ.

Хазин обратил внимание на слухи, что некоторые силы в России хотят пойти на уступки, вплоть до сдачи Мелитополя в обмен на отказ Украины от своих диверсионно-разведывательных действий. При этом он подчеркнул «принципиально важную» вещь – в реальности организатором таких диверсий является США с целью «объяснить России, что ее политика в отношении арабских стран и, прежде всего, Китая, является неправильной».

При этом публицист отметил, что эксперты, которых США используют для своего планирования, почти год назад уехали из России и не понимают, что здесь происходит. «А в нашей стране степень раздражения теми либеральными представителями элиты и системы управления, которые продолжают находиться на своих местах, очень сильно выросло. Не хочу сказать, что народ требует крови, но к этой точке мы подходим все ближе и ближе. И по этой причине сегодня создание поводов для того, чтобы этот переход произошел, он совершенно не в ваших интересах. Потому что результат будет прямо противоположный. А если соответственно произойдет переход в стиле «вставай страна огромная», так она встанет – и мало никому не покажется, прежде всего, на Западе», – пояснил Хазин.

По его оценке, в условиях снижения активности по линии соприкосновения у всех «возникло ощущение, что можно поиграться в политические игры». «В такого рода состоянии неустойчивого равновесия уровень напряженности и накопленной энергии очень вырастает. И по этой причине попытка организации взрыва очень часто приводит совсем не к тем результатам, который хотят те, кто его организовывал. Тут можно апеллировать ко многим историям – одна 1917 года чего стоит. По этой причине не нужно пытаться эту ситуацию взорвать. Разумные люди на Западе уже понимают, что при том ресурсе, который у Запада есть, нужно отходить на заранее подготовленные позиции, а не пытаться нанести противнику, то есть нам, решающее поражение», – считает он.

«В условиях существенного экономического кризиса нельзя вести войны. Это относится не только к горячим войнам, но и к холодным. Вот то, что сейчас происходит, однозначно совершенно говорит, что, если взрыв произойдет, то он разнесет в первую очередь западную систему, после чего отойти на заранее подготовленные позиции станет уже невозможно. Надо отдать себе в этом отчет», – заключил Хазин.

Москва, Мария Соколова

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