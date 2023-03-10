Анкара как «союзник» Москвы: Турция неизбежно приблизит НАТО к границам России

Турция не покинет Североатлантический альянс и в ближайшее время одобрит включение Швеции и Финляндии в НАТО, что ставит под серьезное сомнение якобы дружественную политику Анкары в отношении Москвы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на круглом столе с участием российских экспертов. По их мнению, Кремлю следует реально оценивать «партнерство» с Турцией в условиях, когда НАТО фактически ведет войну против России.

В частности, доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков обратил внимание, что пока поводом для отказа Турции одобрить вступление в НАТО Швеции и Финляндии стали зашедшие в тупик переговоры по закупке истребителей F-16 и модернизации военного авиапарка. «Второй момент – это внутриполитический фактор на предстоящих выборах 14 мая. Это одновременно и парламентские, и президентские, поэтому ставки очень высоки», – подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что для НАТО стратегически важно включение Швеции и Финляндии до июльского саммита Альянса. «События развиваются стремительно, и негативная составляющая растет по экспоненте. Связано это и с текущей фазой кризиса вокруг Украины, и так далее. Но Турция не торопится. И официальные власти говорят, что этот вопрос будет рассматриваться уже после выборов новым составом парламента», – отметил Шлыков.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель главы исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов со своей стороны не исключил, что Турция с учетом качественно возросшей экономической зависимости от Запада после землетрясений может одобрить это решение до президентских и парламентских выборов.

«Они (НАТО) готовы терпеть нынешнее турецкое поведение, потому что оно не нарушает натовский и американских «красных линий». Нет никаких иллюзий, что Турция одобрит вступление и Финляндии, и Швеции в НАТО, скорее всего, сразу после выборов 14 мая, но не исключаю даже, что и до – в меньшей степени вероятности. Но после произошедших январских трагических событий Турция находится в очень глубоком экономическом кризисе, нуждается в западных деньгах… При этом НАТО и США недвусмысленно дали понять Турции, что одобрение вступления Финляндии и Швеции в НАТО к вильнюсскому саммиту – это вопрос принципа. Это своего рода «красная линия», – отметил он.

«Не будучи способными нанести России военное и экономическое поражение НАТО и США отчаянно нуждаются в том, чтобы нанести России хоть какое-то поражение. Продемонстрировать зримо и символично, что Россия терпит поражение и потерпела какое-то поражение. И вступление Финляндии и Швеции в НАТО призвано как раз создать такую картинку, что вот Россия добилась прямо противоположного тому, какие требования она выдвигала до СВО. Как постоянно говорят на Западе, Россия хотела меньше НАТО в Европе, а получила гораздо больше, и нахождение НАТО непосредственно у российских границ. Российско-натовская граница удваивается, даже гораздо больше, чем удваивается в результате вступления Швеции и Финляндии. Для НАТО это действительно необходимо – демонстрация такого поражения России. И Турция вряд ли будет этому препятствовать», – полагает Суслов, отвергнув возможность выхода Турции из НАТО.

Чрезвычайный и полномочный посол, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов, в свою очередь, подчеркнул ошибочность восприятия Турции как союзника России. «Хотел бы поставить все точки над «i», чего мы не видим, к сожалению, в заявлениях целого ряда политических деятелей РФ и СМИ. Во-первых, с военно-стратегической тоски зрения это событие громадной важности. (Балтийское) море превращается в замкнутое натовское море, и в целом, ситуация меняется, и очень существенно. Вымывается и уходит понятие нейтралитета на территории Европы, последние страны от этого отходят. Еще более увеличиваются компетенции НАТО. Это очень серьезный вопрос… У нас нет потенциала, чтобы противостоять этому опасному явлению», – подчеркнул он.

«Что касается Турции – давайте не упрощать вопрос… Турция поддерживает расширение НАТО в тот момент, когда НАТО фактически объявило нам войну. То есть Турция предпринимает крайне недружественный акцию в отношении РФ. Это надо четко охарактеризовать – акция недружественная – поддержка расширения НАТО в момент фактически ведения, начальной стадии такого прямого военного противостояния. Другое дело, что она обставляет какими-то условиями. А какие условия? Может быть изменение риторики НАТО или стремление к разблокировать ситуацию между РФ и НАТО? Этого нет!», – констатировал Бакланов, отметив, что в такой ситуации, наверное, «каких-то жестких вещей не надо делать», но следует «внимательно подумать, с кем мы имеем дело».

Москва, Мария Соколова

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