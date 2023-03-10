«Количественное наращивание достигло предела»: Запад изменил тактику в санкционной войне против России

Запад изменил главный приоритет в экономической войне против России – акцент перенесен на вторичные санкции, чтобы заставить остальные государства отказаться от сотрудничества с Москвой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель главы исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов сегодня на «круглом столе» в Москве. По его оценке, с этим связаны недавние проблемы с ограничением транзита санкционных товаров для РФ через Турцию.

«Сейчас Запад – США и ЕС, но, в первую очередь, США действительно оказывают на такие страны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и прочие гораздо большее давление по вопросу вторичных санкций. И, собственно, вторичные санкции на сегодняшний день – это главный приоритет экономической войны Запада против России, потому что количественное наращивание прямых санкций уже достигло определенного предела, и упор делается на то, чтобы перекрыть лазейки и заставить другие страны тоже ограничить свое сотрудничество с Россией в соответствии с теми западными санкциями, которые были уже введены», – пояснил Суслов.

Эксперт привел в пример недавние публикации в СМИ о том, что Турция якобы остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию. «Турция не перекрыла эти поставки, она сделала их чуть дороже. Кстати, не было никаких официальных заявлений, но были практические действия, если верить участникам рынка, по препятствованию прямого транзита западных товаров через территорию Турции в РФ. Но при этом Турция сохранила возможность растаможки этих товаров в Турции, уплаты соответствующего налога и дальнейших поставок их в Россию уже в качестве турецких товаров, что приносит Турции дополнительные деньги в бюджет, что Турции нелишнее на сегодняшний день», – отметил он.

«Здесь конечно же на Турцию оказывается (Западом) очень большое давление. Но Турция не желает терять роль хаба… Уверен, что по прошествии какого-то времени произойдет, по крайней мере, частичный откат назад и частичная нормализация ситуации», – полагает Суслов.

Ранее ряд СМИ РФ со ссылкой на российские компании сообщили, что Турция якобы остановила транзит по ее территории санкционных грузов для России. В частности, в публикациях утверждалось, что турецкая таможня блокирует на спецскладах товары из государств, которые ввели санкции против РФ.

Москва, Мария Соколова

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