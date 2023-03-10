Глобальная война: США готовят на Ближнем Востоке новую атаку против России

США рассматривают Ближний Восток как один из театров глобальной войны против России и Китая. Как считают эксперты, намерение Вашингтона вывести из этого региона войска фактически не подтвердилось – скорее всего, конфликт «приморожен» на определенное время. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь на «круглом столе» в Москве.

В частности, чрезвычайный и полномочный посол, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов отметил, что объявленное намерение США вывести войска с Ближнего Востока фактически не состоялось.

«Они (США), судя по всему, собираются там оставаться. Но они заинтересованы в том, чтобы в конкретно сирийском направлении не было какого-то военного разрастания, поэтому они включают в повестку дня на наших переговорах вопрос о дополнительных мерах, направленных на то, чтобы не было случайного несанкционированного нападения. Они пока считают, что там примороженное состояние и наличие американских военных сооружений, войск, – это пока вполне достаточно, а там будет видно. То есть пока замораживается вся эта ситуация», – подчеркнул Бакланов.

Заместитель главы исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов со своей стороны обратил внимание, что визит председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли на американскую незаконную базу в Сирии может свидетельствовать о том, что Вашингтон намерен ее сохранить. «США хотят послать сигнал всем остальным, что они не собираются оттуда уходить. И это полностью соответствует тем декларациям, которые администрация Байдена стала заявлять в последнее время. Американская политика менялась по синусоиде в отношении Ближнего Востока. В начале своего президентства администрация Байдена заявляла, что Ближний Восток это уже не является важным приоритетом американской внешней политики. Но потом администрация Байдена вновь осознала важность Ближнего Востока, но уже в контексте противостояния с Россией и Китаем», – пояснил он.

Как считает эксперт, Вашингтон рассматривает Ближний Восток в качестве одного из театров этой глобальной борьбы с Россией и Китаем и не собирается уходить из этого региона, чтобы не допускать усиления там еще большее позиций Москвы и Пекина.

«США никуда не уходят и визит Марка Милли на базу в Сирии, – это как раз стремление продемонстрировать, что США здесь и будут дальше оставаться здесь так долго, как потребуют интересы борьбы США в данном случае с Россией, в первую очередь», – заключил Суслов.

На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин посетил Багдад, где объявил, что Соединенные Штаты продолжат выполнение военной миссии в Ираке и после полной ликвидации террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Тогда же председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли совершил визит на контролируемую американскими военными базу на северо-востоке Сирии. МИД арабской республики назвал это вопиющим нарушением государственного суверенитета.

Накануне, 9 марта, Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии.

Москва, Мария Соколова

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