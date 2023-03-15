В Госдуме уточнили правила участия в местных референдумах молодых людей, которым в дни голосования исполняется 18 лет

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект о праве участвовать в многодневных референдумах местного и регионального уровня избирателей, которым исполнится 18 лет в период их проведения. Инициатором законопроекта выступили депутаты Заксобрания Томской области.

Документ устраняет пробел в законодательстве, который возник после принятия в 2020 году закона о проведении голосования на референдумах в течение нескольких дней подряд. В нем позволяется участие в плебисците гражданина, которому в дни референдума исполняется 18 лет, только если он проводится на всероссийском уровне.

Москва, Мария Соколова

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