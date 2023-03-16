Минтруд РФ подключился к решению проблем с Wildberries

Министерство труда и соцзащиты РФ и Роструд разбираются в кризисной ситуации вокруг компании Wildberries. Об этом сообщил журналистам глава минтруда Антон Котяков. По его словам, не исключено решение с участием Генеральной прокуратуры.

Министр отметил, что специалисты ведомств изучают документацию компании и заявления граждан. «Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, минпромторга, с ситуацией разбираемся. Мы сейчас пока работаем с документами, с заявлениями граждан. В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой», – сказал он (цитата по ТАСС).

Котяков также пояснил, что работа Wildberries скорее подразумевает «традиционные трудовые отношения, тогда они должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства».

Ранее в телеграм-каналах и СМИ появилась информация, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают их с 15 марта из-за спора с маркетплейсом. Причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. В тот же день компания опровергла сообщения о том, что какие-либо пункты выдачи заказов могут закрыться.

Генпрокуратура РФ поручила провести проверку опубликованных в СМИ сведений о нарушении трудовых прав работников Wildberries.

Как сообщает ряд телеграм-каналов, сегодня маркетплейс начал возвращать деньги владельцам пунктов выдачи, которых штрафовали за «подмены» товаров. Это было одним из требований бастующих.

Москва, Андрей Дорофеев

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