Информацией о нарушении трудовых прав работников Wildberries заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Московской области проводит проверку сведений о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Московской области организованы проверочные мероприятия по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций.

Исполнение поручения находится на контроле Генпрокуратуры России.

СМИ сообщают, что сегодня в России началась забастовка операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. В соцсетях появилось большое количество фото и видео с закрытыми отделениями маркетплейсов во многих городах России.

Сотрудники ПВЗ недовольны политикой руководства маркетплейса, а также множеством различных штрафов.

Среди требований бастующих: введение гибкого графика приёмки товаров (сейчас пункты должны это делать круглосуточно); отмена штрафов ПВЗ за возвраты товара и его брак, а также отсутствие привязки рейтинга пункта выдачи к рейтингу региона.

Сообщается об участии в акции тысяч пунктов выдачи заказов. Кроме того, на сайтах объявлений размещено большое количество постов о продаже ПВЗ Wildberries.

Накануне телеграм-канал Baza сообщил, что Wildberries вводит цензуру для владельцев пунктов выдачи заказов. Маркетплейс собирается штрафовать их за распространение «недостоверной или подстрекающей к противоправным действиям информации».

Пункт 8.15 оферты маркетплейс дополнил следующими строками: «Штраф 100 000 рублей также накладывается теперь в случае выявления Заказчиком (маркетплейс) фактов распространения Исполнителем (ПВЗ) недостоверной, ложной, вводящей в заблуждение, подстрекающей к противоправным действиям информации, распространение информации, которые выражают неуважительное и негативное отношение к Заказчику».

Кроме того, бастующих владельцев ПВЗ тоже накажут рублём – в новой версии появился штраф в 100 тысяч рублей для тех пунктов, которые не готовы получить или отправить товар.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»