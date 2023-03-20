Крах однополярного мира во главе с США неизбежен

Крах однополярного мира во главе с США является необратимым историческим процессом, который начался задолго до нынешних действий России и Китая. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь Матвеев на «круглом столе» в Москве. По его оценке, Вашингтону не поможет сохранить господство даже реализация теории контролируемого хаоса, которая была отработала в Ираке 20 лет назад.

Эксперт обратил внимание на путаницу в терминологии, из-за которой нападение США на Ирак 20 марта 2003 года называют «Шок и трепет», хотя ее название «Иракская свобода». «Шок и трепет» – это, действительно, та военная стратегия, которая была сформулирована и развивалась с 1996 года в рамках национального университета обороны США. И одним из творцов этой военной стратегии, я бы даже сказал, доктрины являлся Харлан Ульман, который и сформулировал этот термин «Шок и трепет»», – пояснил он.

«Эта стратегия не существовала сама по себе. Она укладывалась в так называемую теорию управляемого хаоса, которая начала очень активно формироваться в США, начиная с 80-х годов… Незадолго до появления на свет вот этой военной доктрины «Шок и трепет» была выпущена книга американским исследователем Стивеном Манном, которая называлась, точнее, это был доклад «Теория хаоса и стратегическое мышление». Там очень подробно регламентировались американские подходы к попытке управления вот этой средой хаоса – использование хаотичности в международных отношениях в национальных интересах США», – уточнил Матвеев.

«Апогеем стала фраза одного из американских исследователей: если хаосом нельзя управлять, то можно научиться управлять в хаосе. Вот эта цепь событий как раз и привела к той военной операции (в Ираке), которую ни коим образом нельзя рассматривать в отрыве от контекста внешнеполитических и военных доктрин, социально-дисциплинарных теорий, которые активно развиваются до сих пор в США», – подчеркнул он.

При этом, как полагает эксперт, американская спецоперация в Ираке в числе прочего показывает, что «в чистом виде однополярный мир так и не наступил». «Даже когда начиналась военная операция 20 марта 2003 года в Ираке, участвовали воинские контингенты США, Великобритании, Австралии и Польши. Это уже потом подключились воинские контингенты целого ряда других стран. Вначале даже союзники США по НАТО, та же Германия… они не поддерживали действия американцев в 2003 году. Более того, они технически и логистически чинили определенные препятствия», – отметил Матвеев.

По его оценке, признаки «разъедания однополярного мира» появились еще в прошлом веке. «Процесс перехода от мира с признаками однополярности к многополярному миру, это, во-первых, исторический процесс, то есть объективный процесс, и во-вторых, это необратимый процесс, что доказывается не действиями России или Китая, а процессами, которые проходили раньше. Он может нравиться, не нравиться, можно корректировать его скорость, но повернуть вспять этот процесс нельзя», – считает Матвеев.

Москва, Мария Соколова

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