Война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение Великобритании о поставках боеприпасов с обедненным ураном на Украину.

«Это решение ведёт к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства. Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обеднённым ураном шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия», – подчеркнул Володин в своем-телеграм-канале.

«Если подобное произойдёт, назад пути не будет. Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава и т.д.) делают всё, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца», – заключил спикер Госдумы.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Эти снаряды разрабатывались в 1970-х годах в США специально для борьбы с новыми советскими танками. Их применение приводит к росту онкологических заболеваний. Как отмечают специалисты, чрезвычайно токсичную урановую пыль невозможно дезактивировать.

Москва, Мария Соколова

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