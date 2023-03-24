«Выстрелили в собственную ногу»: США не способны выстоять одновременно против России и Китая

Для поражения США в борьбе за мировое господство достаточно совокупной мощи России и Китая. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал российский политолог, профессор МГИМО МИД РФ Андраник Мигранян сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, бездарная внешняя политика Вашингтона несет только хаос, многолетние конфликты и дополнительные проблемы международному сообществу.

«Политика США постоянно использует самый разный арсенал агрессивных действий по отношению к странам, с которыми в Вашингтоне решают, что надо разобраться… Каждый раз получается так, что какие-нибудь авантюры, надуманные предлоги используются для того, чтобы прийти и якобы решить какие-то кризисные проблемы в самых разных зонах земного шара. Американцы приходят, вопрос не решается, а становится еще более масштабным. А потом, увы, это тоже стало традицией, американцы уходят, оставляя после себя разрушения, хаос и многолетние конфликты, которые остаются в наследие после того, как американцы так бездарно пытаются решить вопросы, уповая на силу, плохо понимая местные условия, и в конечном итоге создавая дополнительные проблемы для международного сообщества», – констатировал Мигранян.

Политолог обратил внимание, что в ряду очень многих преступных действий США разрушение веток газопровода «Северный поток» занимает особое место. «Фактически расследование Сеймура Херша нанесло колоссальный удар по репутации США. И, конечно, совершенно очевидно, что сегодня можно определить американское государство как террористическое. И это террористическое государство совершило теракт не только против своего потенциального противника – они сегодня уже и противником, и врагом рассматривают Россию, но американцы нанесли удар по собственности и своего союзника по НАТО – Германии, и фактически нанесли удар по своим союзникам и их экономическим интересам в Европе», – пояснил он.

«В конечном итоге правда выйдет на свет Божий, и американцы будут еще больше дискредитированы. Если сейчас у них есть ощущение превосходства силы, доминирования и ресурсов рычагов давления на международное сообщество, со временем все равно эти действия станут предметами судебного разбирательства и осуждения», – полагает эксперт.

Более того, Мигранян подчеркнул, что со временем Вашингтону «придется расплатиться по долгам». «То, что они совершили, – это колоссальное преступление. Они создали очень сложные условия для существования западной экономики, для самих США. И, конечно, их цели и задачи нанести урон России обернулись для них же очень тяжелыми последствиями – для американской экономики, для престижа США, западного мира. Как говорил известный российский писатель – «унтер-офицерская вдова сама себя высекла». Или как сейчас говорят – «они сами себе выстрелили в собственную ногу», – подчеркнул Мигранян.

«В нынешних условиях им самим надо разобраться, куда двигаться и как. Потому что, как предупреждают сегодня серьезные американские аналитики, это желание в одностороннем порядке вовлечься в серьезное столкновение и войны торговые, санкционные и на востоке, и на западе, могут привести к тому, что совокупная мощь России и Китая окажется достаточной для того, чтобы американцы в этом будущем столкновении за глобальное мировое господство потерпели поражение. И угроза этого является весьма и весьма реальной», – заключил Мигранян.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»