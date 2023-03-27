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Понедельник, 27 марта 2023, 16:38 мск

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Патрушев заявил о способности России уничтожить любого противника, включая США

Николай Патрушев Фото: пресс-служба Кремля

Надежды на то, что Россию можно победить с помощью превентивного обезоруживающего ракетного удара являются опасной и недальновидной глупостью. Об этом в интервью «Российской газете» заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя полеты американских стратегических бомбардировщиков у границ РФ с нанесением условных ракетных ударов по российским целям.

«У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная», – сказал Патрушев.

По его словам, забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией.

«На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», – констатировал секретарь Совбеза.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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