«Главный вопрос – кто идет…» Эксперт оценил перспективы осенних выборов в России

Накануне сентябрьской избирательной кампании в России, когда пройдут выборы более 20 глав регионов, существует вероятность резких решений о ротации во власти. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, предстоящий единый день голосования (ЕДГ) по сути станет тестом для президентских выборов, которые намечены на март 2024 года.

«Особенность кампании по выборам губернаторов в том, что она плавно перетекает в президентскую. Поскольку президентская пройдет весной 2024 года, уже в октябре она должна стартовать. И такие вещи, как социальная поддержка, тема патриотизма, вопросы, связанные с единством власти и народа, будут обкатываться уже на этой избирательной кампании. Поэтому отличие ее собственно в том, что она тестовая для президентской», – пояснил Гращенков.

Политолог обратил внимание, что «до сих пор не принято понятного решения по губернаторам». «То ли сохраняются все предыдущие, как это прогнозировалось ранее, то ли наоборот – масштабная ротация сейчас начнется. Уже несколько губернаторов сменили – Чукотки и Смоленска. Возможно, что волна ротаций будет достаточно большой. Как только будет принято решение то ли обновление власти, то ли консервация, то будет понятна конфигурация», – отметил он.

Как считает эксперт, в этот контекст вписывается и Московский регион. «Очевидно, что и мэр столицы Сергей Собянин, и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опять в паре переизбираются. Были приняты соответствующие поправки в законодательство, чтобы главы регионов могли быть более двух сроков подряд. Все считали, что раз Воробьев и Собянин эти поправки приняли, то приняли их под себя и, соответственно, будут гарантированно выдвигаться. Собственно, это базовый сценарий и кампании мэра Москвы, и других губернаторов, и они уже потихонечку стартуют», – отметил Гращенков.

При этом политолог не исключил возможности принятия «резких решений» с последующей ротацией во власти вплоть до федерального правительства. «Поскольку и Собянин, и Воробьев являются крупными федеральными политиками, они всегда рассматриваются на федеральные должности. Напомню, что Собянина многократно и в премьер-министры сватали, и на другие посты. Воробьев постоянно числится в числе преемников президента. Не говорю, что это какой-то вероятный сценарий, но в случае решения масштабной ротации со сменой правительства и новым премьером – это может в корне поменять все расклады, в том числе, консервативный – типа Москвы и Подмосковья», – полагает эксперт.

«Тут главный вопрос еще – кто идет на президентские выборы. Приезжал глава КНР Си Цзиньпин и сказал Путину, что поддержит его на выборах, тем самым дал старт... Напомню, что решение по президенту в целом не принято, поэтому позволяет рассматривать, что все-таки есть сценарий с преемником. Если будет запрос на глобальное обновление, тогда под преемника возможна и смена всей кампании», – заключил Гращенков.

В этом году Единый день голосования в России пройдет 10 сентября. В 54 субъектах РФ намечено 78 кампаний. Будут выбирать депутатов 20 заксобраний, 16 городских дум региональных столиц, а также представителей органов местного самоуправления. В 25 регионах пройдут выборы губернаторов. В Хабаровске планируется голосование за мэра города, в Крыму – за депутата Госдумы по одномандатному округу №19.

Москва, Мария Соколова

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