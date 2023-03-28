«Кандидаты власти борются сами с собой»: предсказуемость осенних выборов в России нарушает только Хакасия

Сентябрьские выборы в России будут референдумные – кандидаты власти будут бороться сами с собой на фоне отказа парламентских партий всерьез бороться за победу. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, единственным сюрпризом может стать конкурентная кампания в Хакасии.

«Правительство Хакасии сейчас упирается, не желая вводить дистанционное электронное голосование, которое, видимо, должно сработать в пользу кандидата от «Единой России» [депутата Госдумы Сергея] Сокола, которого продвигает [глава Ростеха Сергей] Чемезов. Понятно, что [губернатор Хакасии, член КПРФ Валентин] Коновалов готов побороться. Но бороться он хочет в условиях старых правил традиционного голосования. Это единственный сюрприз, потому что многие ждали, что Коновалова тем или иным способом просто уберут и расчистят дорогу для кандидата от «Единой России». Однако в Хакасии будут конкурентные выборы», – пояснил Калачев.

В числе возможных конфликтов предстоящей выборной кампании политолог также назвал Приморский край, в котором повышен муниципальный фильтр. «Губернатор Олег Кожемяко страхуется, видимо, от возможного конкурента от КПРФ, хотя я не думаю, что КПРФ всерьез настроено бороться за Приморье», – полагает он.

В целом, как считает Калачев, кампании по выборам глав остальных регионов «ничего нового не несут». «Выборы по-прежнему референдумные. Понятно, что кандидаты власти борются сами с собой, в первую очередь, потому что парламентские партии всерьез бороться за первое место не готовы. Хотя второе и третье место тоже призовые», – отметил он.

«Для парламентских партий губернаторские выборы – это возможность напомнить о себе и выставить кандидатов, которые могли бы получить результат, который хотя бы соответствовал бы рейтингу партии. То есть участие парламентских партий в выборах носит в большей степени ритуальный характер, но позволяет решить некоторые проблемы – как-то поднять индекс цитируемости, раскрутить новые фигуры, напомнить избирателям о себе», – констатировал Калачев.

При этом политолог назвал спекуляцией слухи о возможной смене мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. «Это спекуляции. Есть ресурсы, которые пытаются пошантажировать и одного, и другого в надежде на то, что получат какие-то преференции, отступные получат. И поэтому пытаются щипать и одного, и другого», – полагает он.

«С Воробьевым ситуация несколько более сложная, чем с Собяниным. Начнем с того, что он действительно уже очень давно работает. И потом позиции его не настолько бесспорны, ведь он многим обязан [главе Минобороны Сергею] Шойгу, а говорить о том, что влияние Шойгу растет, не приходится в свете затянутости специальной военной операции. Но при этом Шойгу по-прежнему в «пятерке» самых популярных политиков, речь о замене министра обороны не идет. А что касается Подмосковья, конечно, есть проблемы. Например, там растущие долги региона или проблемы, связанные с уходом иностранных инвесторов, с санкциями, но у кого их сейчас нет», – отметил эксперт.

«Московская область и Москва, конечно, это очень интересные и сложные регионы, и всегда нашлись бы желающие заменить и Собянина, и Воробьева. Но зачем ломать то, что работает? В случае Собянина я вообще не вижу повода для замены. Что касается Воробьева, то, наверное, не стоит его сравнивать с Собяниным, у него своя история и понятно, что в Подмосковье не все так здорово, как в Москве. У нас в стране есть районы, где могут быть локальные протестные настроения, связанные с местной повесткой, и с точки зрения подушек финансовой безопасности населения, дебита-кредита и так далее, Москва выглядит куда более предпочтительно, но я не вижу ни поводов, ни причин для того, чтобы сейчас на место Воробьева пришел кто-то еще. Это слишком серьезное решение», – считает политолог.

По его мнению, в Москве сюрпризов не будет – «если Собянин выходит на выборы, то он безусловный лидер». «Сюрприз может быть только в том случае, скажем, что кандидат от КПРФ займет не второе место – ожидаемое, а третье-четверное. Если, например, [кандидат от «Справедливой России – За правду»] Дмитрий Гусев вдруг выйдет неожиданно для всех на второе место, хотя никаких предпосылок для этого не вижу. Или, скажем, второе место займет кандидат от «Новых людей», – пояснил Калачев.

В этом году Единый день голосования в России пройдет 10 сентября. В 54 субъектах РФ намечено 78 кампаний. Будут выбирать депутатов 20 заксобраний, 16 городских дум региональных столиц, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах пройдут выборы губернаторов. В Хабаровске будет голосование за мэра города, в Крыму – за депутата Госдумы по одномандатному округу №19.

Москва, Мария Соколова

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