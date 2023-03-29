В Подмосковье задержан врач частной клиники, высадивший из кареты «скорой» ребенка с пневмонией

В подмосковном Видном правоохранители задержали сотрудника частной медорганизации, который ранее высадил из машины скорой помощи ребенка с подозрением на двустороннюю пневмонию из-за возникшего спора об оплате. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 11 марта 2023 года подозреваемый, являясь врачом частной медицинской организации, в период оказания экстренной медицинской помощи ребенку на автомобиле «скорой» на коммерческой основе, потребовал от матери мальчика выплатить дополнительные денежные средства свыше ранее уплаченной суммы за оказание данной услуги. Не получив оговорённую им сумму в полном объеме, попросил женщину и ее ребенка выйти из автомобиля. Ранее о ситуации был представлен доклад председателю СК России», – говорится в сообщении ведомства.

52-летний медик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

Как добавили в СК, следователями проведены допросы потерпевшего, а также сотрудников частной медицинской организации, изъята организационно-регулирующая документация, проведен обыск в организации и по месту жительства подозреваемого. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Ранее сообщалось, что 13-летнему мальчику с признаками двусторонней пневмонии потребовалась транспортировка в клинику, для чего родители и обратились в частную медорганизацию.

Москва, Андрей Дорофеев

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