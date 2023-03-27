Частную скорую помощь проверяют в Подмосковье из-за отказа везти ребенка с двусторонней пневмонией

В Подмосковье проводится прокурорская проверка по информации СМИ о высадке больного ребенка из машины скорой помощи, принадлежащей частной медорганизации. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Согласно размещенной в СМИ информации, в Ленинском городском округе мужчина в связи с наличием признаков двусторонней пневмонии у 13-летнего сына обратился в частную медицинскую организацию за оказанием услуги по транспортировке в другую клинику. По пути следования фельдшер высадил ребенка и его мать из кареты скорой помощи», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Поведение проверки поручено Видновской городской прокуратуре.

Кроме того, проверку проводит и Следкомитет. Как сообщила пресс-служба главного следуправления СК по Московской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Направлены запросы в лечебные учреждения и поручение в УМВД для установления семьи пострадавших.

Москва, Андрей Дорофеев

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