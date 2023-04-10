Центр Артёмовска очень сильно разрушен, в частности, ВСУ перед отступлением взорвали здание местной администрации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который сегодня посетил фронтовой город.

«Важно было лично побывать в Артемовске. Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. «Вагнера» показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений», – написал Пушилин.

Он отметил, что лично ознакомился с разрушительными последствиями действий киевского режима.

«Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя – справимся со всем. С нами вся Большая Россия», – подчеркнул глава республики.

Москва, Андрей Дорофеев

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