«Нехорошие тенденции» – Набиуллина оценила состояние рынка ипотеки

В России на ипотечном рынке имеются «нехорошие» тенденции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Госдуме. По ее оценке, для регулирования этого рынка могут потребоваться законодательные решения.

«Ипотека (в 2022 году) выросла на 20%. Сама по себе цифра нормальная, это не слишком быстро, – не перегрев, как в 2021 году, когда рост бы на 30%, и не стагнация конечно же. Но внутри ипотечного портфеля есть нехорошие тенденции», – сказала Набиуллина.

Глава ЦБ обратила внимание, что опасения вызывают «так называемые ипотеки с кешбэком под 0% и так далее». «Этот маркетинг маскирует завышение цен на жилье для заемщиков и рискованную ипотеку – с низким первым взносом, залогом по завышенной цене – для банков», – пояснила она.

Набиуллина напомнила, что сейчас регулятор принимает макропруденциальные инструменты для регулирования на рынке ипотеки, однако, возможно, «придется действовать более радикально и нужны будут законодательные решения», чтобы полностью пресечь подобные маркетинговые схемы.

«Мы видим, что схема за схемой изобретается, и если это будет продолжаться, нам нужны будут законодательные решения. Мы придем (в Госдуму) к вам за вашей помощью для того, чтобы прекращать такие практики, которые по сути дела нагружают людей, за все это платят люди», – заключила Набиуллина.

Накануне Банк России принял решение ограничить рискованную ипотеку с экстремально низкими ставками. По таким кредитам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам с конца мая придется формировать дополнительные резервы.

Москва, Мария Соколова

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