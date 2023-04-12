Обвал курса рубля: глава Банка России выступила против валютных ограничений

Нынешнее ослабление курса рубля стало следствием сокращения экспорта и снижения цен на нефть. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Госдуме. По ее оценке, попытка управлять курсом рубля приводит к резким девальвациям и финансовым кризисам.

«Ослабление курса – это связано с тем, что у нас экспорт снижался все-таки в стоимостном выражении, и падение цен на нефть было», – отметила Набиуллина.

По ее словам, недавний рост цен на нефть «скажется в последующие периоды», пока продается «выручка от того, когда цены были достаточно низкие». «При этом у нас импорт достаточно быстро восстановился. И поэтому сальдо текущего счета – разница между экспортом и импортом – она стала уменьшаться. В прошлом году она была рекордно высокая, сейчас гораздо ниже. И конечно, это влияет на курс», – пояснила она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что Банк России выступает за более стабильный валютный рынок, но не «административное определение курса», из-за чего он «может оторваться от экономических реалий». «Попытка управлять курсом приводит к резким девальвациям, по сути дела, к финансовым кризисам», – сказала она.

«Для стабилизации валютного рынка мы часть валютных ограничений оставили. Это не значит, что мы вернулись к тому положению, которое было до февраля. Но часть была снята, и прежде всего для того, чтобы обеспечить внешние экономические связи, функционирование. На наш взгляд, введение здесь валютных ограничений ухудшит условия для российских предприятий, для российской экономики по расчетам, и скажется в конечном счете на темпе роста экономики», – заключила Набиуллина.

Напомним, за прошлую неделю доллар подорожал на 3,5 рубля. В пятницу, 7 апреля, «американец» доскакивал до максимального значения за год – 83,5 рубля.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 82,1799 рубля, евро – 89,7271. На биржевых торгах валюты торгуются сегодня вблизи этих же уровней.

Москва, Мария Соколова

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