Проинфляционная картина: Банк России уточнит макроэкономичекий прогноз после обвала курса рубля

Обменный курс национеальной валюты будет иметь проинфляционное влияние. Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, на следующем заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке регулятор уточнит макроэкономический прогноз.

«Наши решения по денежно-кредитной политике, по ключевой ставке, ориентируются на то, каким темпом растут цены сейчас, каким темпом они будут расти в предстоящие месяцы, каковы инфляционные ожидания населения и бизнеса. А здесь картина сейчас несколько более проинфляционная, чем была во второй половине прошлого года», – пояснила Набиуллина, выступая сегодня в Госдуме.

Глава ЦБ обратила внимание на влияние санкционных ограничений, которые сейчас сдерживают экспорт. «Обменный курс, который сдерживал инфляцию в прошлом году, в этом году, видимо, будет вносить проинфляционное влияние», – полагает она.

«Что касается корректировки ключевой ставки, то в конце апреля будет очередное заседание совета директоров, мы, кстати, будем уточнять наш макропрогноз. Это будет опорное заседание, поэтому будем анализировать все факторы», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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