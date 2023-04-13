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Четверг, 13 апреля 2023, 14:50 мск

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Советник главы ДНР заявил о блокировании группировки ВСУ на западных окраинах Артемовска

Группировка ВСУ фактически блокирована российскими военными на западных окраинах Артемовска. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Группировка войск в Артемовске лишена тыла, несмотря на то, что Часов Яр находится достаточно близко», – сказал Гагин.

По его словам, дороги блокированы российской артиллерией. Таким образом, для украинских военных отрезана возможность доставки в Артемовск новых солдат, равно как и отступление.

Он считает, что ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления, однако она не будет успешной, поскольку украинским военным не хватает резервов и техники.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что 80% территории Артемовска находится под контролем ВС России.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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