Советник главы ДНР заявил о блокировании группировки ВСУ на западных окраинах Артемовска

Группировка ВСУ фактически блокирована российскими военными на западных окраинах Артемовска. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
«Группировка войск в Артемовске лишена тыла, несмотря на то, что Часов Яр находится достаточно близко», – сказал Гагин.
По его словам, дороги блокированы российской артиллерией. Таким образом, для украинских военных отрезана возможность доставки в Артемовск новых солдат, равно как и отступление.
Он считает, что ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления, однако она не будет успешной, поскольку украинским военным не хватает резервов и техники.
Ранее, 11 апреля, стало известно, что 80% территории Артемовска находится под контролем ВС России.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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