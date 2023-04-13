российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 апреля 2023, 17:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

ЦБ раскрыл сумму внешнего долга России

Внешний долг России за первые три месяца 2023 года сократился на $22,6 млрд и составил, по оценке Центробанка, $357,9 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«В значительной степени динамика определялась сокращением внешнего долга прочих секторов в части привлеченных кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», – пояснил Банк России.

В то же время, как следует из материалов ЦБ, объем международных резервов РФ по состоянию на 7 апреля составил $600,8 млрд.

Напомним, после введения западных санкций в прошлом году были заморожены почти $300 млрд из резервов РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

«Конкретно сколько, к сожалению, дать не можем»: глава ЦБ рассказала об оттоке капитала из России / В ЦБ РФ оценили перспективы кризиса в мировой экономике / Проинфляционная картина: Банк России уточнит макроэкономичекий прогноз после обвала курса рубля / Обвал курса рубля: глава Банка России выступила против валютных ограничений / «Нехорошие тенденции» – Набиуллина оценила состояние рынка ипотеки / Банк России сообщил о мерах по ограничению ипотечных программ с низкими ставками / Рубль догнал доллар в расчетах РФ с другими странами / «При Сталине они были бы расстреляны»: финансовые власти РФ по-прежнему ориентированы на Запад

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,