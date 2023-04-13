ЦБ раскрыл сумму внешнего долга России

Внешний долг России за первые три месяца 2023 года сократился на $22,6 млрд и составил, по оценке Центробанка, $357,9 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«В значительной степени динамика определялась сокращением внешнего долга прочих секторов в части привлеченных кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», – пояснил Банк России.

В то же время, как следует из материалов ЦБ, объем международных резервов РФ по состоянию на 7 апреля составил $600,8 млрд.

Напомним, после введения западных санкций в прошлом году были заморожены почти $300 млрд из резервов РФ.

Москва, Светлана Антонова

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