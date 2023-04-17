Интрига: выборы президента Турции определят перспективы сотрудничества с Россией

Итоги предстоящих в мае президентских выборов в Турции спрогнозировать невозможно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский сегодня на «круглом столе» в Москве. По его оценке, в случае проигрыша действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре активизируются пронатовские тенденции.

«Турция для США – это был постоянный, главный форпост в восточном Средиземноморье. Это нельзя сбрасывать. Вся военная турецкая доктрина не переориентировалась ни на что. Конечно, попытки проведения самостоятельной политики, реальные шаги, которые делались Эрдоганом, как правило, носили конъюнктурный характер, иногда в ответ на ущемление Турции. С тем же ЕС, который категорически не хочет видеть ее в своем составе… для турок это звучало оскорбительно», – пояснил Надеин-Раевский.

Эксперт обратил внимание, что социологические опросы в Турции не дают объективной картины, поскольку их результаты «очень специфичны – кто закажет, на того и работают». «Если верить опросам, у него (Эрдогана) сравнялись шансы с Кемалем Кылычдароглу (кандидатом от оппозиционных партий)», – отметил эксперт.

По его мнению, в пользу Эрдогана говорит то, что ему удалось привести в порядок экономику страны. «Резко улучшилось положение людей в стране. Люди стали жить состоятельнее. Но сирийский кризис, 3,5 млн беженцев – проблема. Она остается, на это идут деньги. А тут еще и удар – землетрясение. В этой ситуации казалось бы Эрдоган должен бы рухнуть. Но посмотрите, что он делает: он государственные деньги бросает на восстановление домов и передачу лицам пострадавшим. Это не каждая страна готова так сделать. Что дало нам наше строительство – решительное развитие экономики. Все сопутствующие отрасли, завязанные на строительство у нас, получили опережающее развитие. Это серьезно для экономики», – пояснил он.

«В экономической, финансовой отрасли он (Эрдоган) делает то, что никто в мире не сделал. Вместо того, чтобы повышать (ключевую) ставку Центробанка, чтобы снизить инфляцию, он запретил ее повышать. Трех руководителей ЦБ уволил за то, что они не соглашались с его политикой – против великой западной экономической науки это действует. Но посмотрите обратное – безработица упала из-за этого, он увеличил кредитное финансирование мелких и средних предприятий, получил экономический рост. Да, жуткая инфляция, иногда под 70-80%, но решает он это все нетипичными способами. Но падение безработицы сыграло в его пользу, и остальное тоже», – полагает эксперт.

При этом Надеин-Раевский отметил, что предугадать результаты выборов невозможно еще и потому, что в Турции суперпрезидентские полномочия. «Разве что короли – и то не везде – имеют такие огромные полномочия, какие имеет Эрдоган. Это крайне серьезно. И это не тот человек, который готов отдать власть. Что он придумает – осталось мало времени, мы увидим. Он ведь может и перенести выборы, и отменить – есть полномочия, и не признать результаты, и так далее. Ведь он же обрушил договоренности с курдами, прервал переговоры в 15-м году под давлением ультранационалистов, кстати сказать, которые не хотели давать курдам никаких привилегий. Курды за него голосовали, сейчас неизвестно, будут ли они так охотно за него голосовать», – отметил научный сотрудник ИМЭМО.

«Говорить о результатах не можем заранее – очень много составляющих, которые непредсказуемы часто, и прежде всего, по вине Эрдогана. А вот если придут Кылычдароглу и другие, здесь мы можем ожидать возврата к активизации пронатовских, проамериканских тенденций. Насколько они будут серьезными покажет время. Больно уж выгодны эти проекты Турции», – считает Надеин-Раевский.

В Турции президентские выборы запланированы на 14 мая. Основными кандидатами считаются действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган от Республиканского альянса и кандидат от оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу от Народного альянса. По мнению ряда экспертов, Запад отдает предпочтение оппозиции из-за сотрудничества Эрдогана с Россией.

Москва, Мария Соколова

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