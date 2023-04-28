Набиуллина оценила перспективы повышения ключевой ставки

Повышение ключевой ставки может понадобиться уже на ближайшем заседании Совета директоров Банка России. Об этом сегодня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге.

«В этом году мы ждем продолжения восстановления экономики, и оно может сопровождаться усилением инфляционного давления. Это во многом будет зависеть от факторов спроса. Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки», – сказала Набиуллина.

Ранее сегодня Совет директоров ЦБ принял решение о сохранении ключевой ставки на нынешнем уровне в 7,5%. При этом регулятор уточнил прогноз этого показателя на 2023 год с нынешних 7-9% до 7,3-8,2%.

Москва, Мария Соколова

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