Набиуллина оценила шансы на снижение цен на жилье

Затоваривание рынка недвижимости в России на фоне антикризисной поддержки застройщиков может быть решено снижением непомерно завышенных в прошлые годы цен и адресными программами поддержки. Об этом заявила сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По ее оценке, одним из вариантов могло бы стать распространение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья.

«Широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но потом они должны сворачиваться, и мы должны переходить к адресным программам. То, что касается адресных программ, я считаю, что это было бы очень полезным их распространить и на вторичный рынок. Потому что это адресные программы. Это все-таки не поддержка застройщиков, а поддержка конкретных категорий людей, и не важно, как они улучшают свои жизненные условия, покупая жилье на первичном рынке или на вторичном рынке. Поэтому, на наш взгляд, можно было бы распространить на вторичный рынок», – полагает Набиуллина.

Глава ЦБ обратила внимание, что с рынка почти ушла нулевая ипотека от застройщика, которая способствовала росту цен на жилье. «С начала этого года околонулевая ипотека почти ушла, но появилась под 3-5%. Там тоже есть завышение стоимости квартир, но не такое большое. Мы сейчас видим, что все-таки эта ипотека сворачивается, регулирование работает», – отметила она.

«Что касается траншевой ипотеки, мы сейчас не видим широкого распространения этих схем. Мы смотрим за этим рынком, и, если увидим расширение таких механизмов, будем предпринимать меры. Но банкам публично и в целом мы говорим, что не приветствуем траншевую ипотеку. Если она будет развиваться, будет достаточно жесткое регулирование… Мы видели в прошлом, позапрошлом году, как эти схемы быстро возникают. Поэтому это предмет постоянного мониторинга», – пояснила глава ЦБ.

При этом Набиуллина прокомментировала позицию регулятора по затоваренности рынка новостроек, 80% которых, со слов президента РФ, не распроданы. «В некоторых регионах доля действительно чуть больше непроданного жилья. Это результат, в том числе, и очень быстрого роста цен в предыдущие годы на первичном рынке. Мы выступаем за то, чтобы все-таки, даже если существуют эти запасы непроданного жилья, нельзя его продавать людям, которые не могут обслуживать ипотеку, – не за счет расширения рисковой ипотеки», – подчеркнула она.

«Думаю, что такие запасы будут постепенно уходить. Может быть, и темпы роста цен для этого должны снизиться и будут снижаться. Само по себе это может и увеличивать спрос на ипотеку, но мы внимательно за этим следим. Все показатели рынка жилья нас беспокоят, чтобы не было рисковой ипотеки, не было каких-то системных последствий», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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