Депздрав Москвы назвал не критическим рост числа заболевших корью

Число заболевших корью растет в Москве, но ситуация не является критической. Об этом сегодня заявили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«В СМИ распространяется информация о росте заболеваемости кори. В Москве мы действительно фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле как департамента здравоохранения, так и управления Роспотребнадзора по Москве. Практически все заболевающие – это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания», – говорится в сообщении ведомства.

В департаменте добавили, что созданные в столице цифровые инструменты дают большие возможности для эффективного управления ситуацией. Благодаря единому цифровому контуру и большим данным в случае выявления заболевшего оперативно определяют контактных лиц.

«Например, мы можем быстро очертить весь круг людей, с кем мог контактировать заболевший корью школьник. А благодаря уникальному реестру вакцинации всех детей по городу, доступны данные о том, кто из контактных не привит, что позволяет на время ограничить посещение школы для них», – пояснили в пресс-службе ведомства.

В депздраве также отметили, что при обнаружении очага в детском или взрослом коллективе врачи оперативно связываются со всеми контактными, проводят вакцинацию тем, кто ранее не болел или не был привит против этой инфекции, и обеспечивают медицинское наблюдение в течение 21 дня (на протяжении всего инкубационного периода).

Благодаря тому, что все медкарты детей в Москве переведены в исключительно электронный вид, существует полная база непривитых детей по всему городу. Родителей системно информируют о том, какие прививки были пропущены или какие в ближайшем времени необходимо сделать.

Кроме того, ведется работа с мигрантами. На базе миграционного центра в Сахарово за 2021-2022 годы были привиты против кори более 1,4 миллиона человек, а в первом квартале 2023 года – уже более 300 тысяч человек. До конца года планируется иммунизировать порядка 900 тысяч трудовых мигрантов, уточнили в департаменте.

Москва, Андрей Дорофеев

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