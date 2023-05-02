Рейтинг страхов: россияне опасаются неконтролируемого развития нейросетей

Опасения граждан РФ по поводу выхода из-под контроля человека искусственного интеллекта пополнили перечень основных источников страха россиян, связанных со специальной военной операцией (СВО) на Украине и событиями вокруг нее. Об этом говорится в очередном докладе коммуникационной компании КРОС об «Национальном индексе тревожностей».

Согласно выводам экспертов, в первом квартале 2023 года наибольшую тревогу у граждан вызывали диверсии, ход СВО, гонения на украинскую церковь, возможность новой мобилизации, а также рост цен и падение уровня жизни.

«Наиболее интересный итог первого квартала – это появление новых тревожностей, которые ранее вообще не фиксировались: ЧВК Редан и наступление нейросетей. И если в случае с первым можно говорить о том, что это скорее кратковременный всплеск, вызванный конкретным инфоповодом, то тревожность граждан в связи с наступлением нейросетей, – это, вероятно, долгосрочный тренд, так как они и дальше будут активней проникать в нашу жизнь. Не особенно вдаваясь в детали, люди встревожены, что это начало того самого будущего, которое предсказывали в фантастических фильмах, когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека», – сообщил директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.

Как отметил директор по медиапроектам КРОС Петр Кирьян, значимыми для россиян остаются темы, которые затрагивают их личное благополучие, – это рост цен и риск дефицита импорта, в первую очередь, лекарств. «Показательно, что группа, которая прежде не формировала тревоги за своими пределами, смогла сделать свои опасения общими: дефицит запасных частей беспокоит автовладельцев (вне зависимости от того, есть он или нет), но он же часть более широкой тревоги по вопросу падения надёжности авиа и автосообщения из-за санкций», – пояснил он.

Результаты исследования показывают, что наибольший страх у россиян вызывали диверсии на территории РФ. В их числе, рейд группы диверсантов в Брянскую область 2 марта, а также атаки украинских беспилотников, дошедших до Тульской, Калужской и Московской областей. На втором месте ход СВО, сроки ее завершения и реальность потерь. На третьем – конфликт вокруг Киево-Печерской Лавры и гонения УПЦ. Далее следуют слухи о новой волне мобилизации и рост цен на фоне падения уровня жизни.

«Среди пользователей соцсетей наибольшее раздражение вызывает повышение цен на коммуналку. Помимо внепланового повышения тарифов на услуги ЖКХ с декабря 2022 г. в соцмедиа широко обсуждалось ожидаемое повышение квартплаты из-за изменения нормативов потребляемых ресурсов, относимых на общедомовые нужды. Озабоченность вызвал рост тарифов на проезд в общественном транспорте во многих регионах РФ, а также рост тарифов за проезд по платным федеральным трассам. В соцсетях традиционно подвергались сомнению официальные данные об относительно низкой инфляции и росте реальных доходов россиян», – говорится в докладе.

Как пояснили авторы исследования, выводы были сделаны на основе анализа новостей СМИ, а также постов и комментариев в социальных сетях.

Москва, Мария Соколова

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