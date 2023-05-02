Задержанные в столице «черные риелторы» вывозили своих жертв в другие регионы

Столичные правоохранители задержали участников преступной группы, которые оставляли без квартир и денег местных жителей. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По предварительной информации, трое злоумышленников подыскивали жителей столицы, которые находились в трудных жизненных обстоятельствах. Фигуранты входили к ним в доверие и путем обмана под предлогом улучшения жилищных условий убеждали их продать свои квартиры. После подписания договоров купли-продажи аферисты не выполняли обещанное, а полученные от продажи недвижимости деньги присваивали», – рассказала Волк.

Кроме того, по ее словам, мошенники вывозили потерпевших в другие регионы страны и размещали в помещениях с худшими условиями проживания.

Все трое задержанных – жители столичного региона. К настоящему моменту установлена их причастность к хищению средств у пяти граждан, полученных от продажи их московских квартир. Общая сумма материального ущерба превышает 45 миллионов рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), которые соединены в одно производство.

Фигуранты заключены под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»