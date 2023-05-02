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Вторник, 2 мая 2023, 18:21 мск

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Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня в Мариуполе возобновилось трамвайное движение, запуск которому дал президент России Владимир Путин по видеосвязи. Введены в строй первые десять километров пути.

«Нам предстоит ещё многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления, благоустройства Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого в конце апреля была утверждена программа социального и экономического развития данных территорий на период до 2025 года», – отметил глава государства.

Путин сообщил, что на ближайших совещаниях с правительством будут обсуждаться детали документа. «Важно предельно чётко обозначить, какие результаты и в какие срок», – подчеркнул президент.

Мариуполь был освобожден от вооруженных формирований киевского режима в ходе специальной военной операции в апреле 2022 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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