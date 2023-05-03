Москвичей предупредили о перекрытии улиц в центре столицы

Движение транспорта будет запрещено 4 мая на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Движение будет закрыто с 16:30 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара; с 17:30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных», – говорится в сообщении ведомства.

С 22:30 перекроют улицы Большая Садовая, Новый Арбат и Большой Каменный мост, а с 23:30 – улицы Большая Полянка, 2-я Брестская, Новый Арбат, участок Садового кольца, а также Волгоградский проспект.

«До 13:00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка», – добавили в департаменте.

Кроме того, с 16:30 4 мая до 3:00 5 мая в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение.

Причины перекрытий в ведомстве не уточнили, однако известно, что накануне 9 мая в Москве намечены две репетиции парада Победы. Одна из них пройдет 4 мая (репетиция на Красной площади и проход техники по улицам города), другая, уже генеральная, – 7 мая. Обе будут повторять маршрут и расположение техники на параде. По Красной площади пройдут пешие расчеты.

Москва, Андрей Дорофеев

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