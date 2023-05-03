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Среда, 3 мая 2023, 16:27 мск

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«Нам есть чем вдарить по их бункерам»: в Госдуме заявили о необходимости ликвидации «террористической верхушки Украины»

Атака украинских беспилотников на Кремль с целью покушения на президента РФ Владимира Путина доказывает необходимость ликвидации «террористической верхушки Украины». Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

«Это самый настоящий casus belli – повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам», – сказал политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

«Для Зеленского и его хунты может быть только три варианта: повторить судьбу Гитлера, повторить судьбу террориста Дудаева или предстать перед Международным трибуналом за военные и иные преступления», – подчеркнул Миронов.

Ранее сегодня стало известно, что минувшей ночью украинские беспилотники атаковали резиденцию главы государства в Кремле. Аппараты были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, отметили в Кремле. Президент России также не пострадал.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотников.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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