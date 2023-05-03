«Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим» – спикер Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал жесткое заявление по поводу атаки украинских беспилотников на Кремль и покушения на главу государства. Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что никаких переговоров с Киевом быть не может – необходимо применить оружие, которое способно уничтожить этот террористический режим.

«Теракт в отношении Президента – это нападение на Россию», – констатировал он.

«Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. Киевский режим сегодня не менее опасен, чем Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра*, ИГИЛ* (все – запрещены в РФ). Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь – и покушение на президента нашей страны», – отметил спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

«Киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира», – констатировал он.

«Политики западных стран, накачивающие режим Зеленского оружием, должны осознать, что стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности. Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может», – подчеркнул Володин.

«Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», – заключил глава нижней палаты парламента.

Москва, Андрей Дорофеев

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