Пугачева прилетела в Россию

Певица Алла Пугачева, сбежавшая из России после начала специальной военной операции, спустя год после переезда в Израиль прилетела в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее помощницу Елену Чупракову.

Комментируя возможность того, что певица пойдет на прощание со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным, которое запланировано на 6 мая на Троекуровском кладбище, Чупракова сказала: «Я пока у нее даже не спрашивала еще».

Весной 2022 года Пугачева уехала с семьей из России в Израиль.

Юдашкин умер на 60-м году жизни 2 мая после продолжительной борьбы с раком. Официальная церемония прощания с ним состоится в субботу, 6 мая, в 11:00 мск на Троекуровском кладбище в Москве.

Москва, Андрей Дорофеев

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