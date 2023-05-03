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Среда, 3 мая 2023, 18:38 мск

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В ЕС «назло бабушке» вместе с ушами отморозили голову: в МИД РФ оценили перспективы санкционной войны против России

Фото: ec.europa.eu

Санкционная война Евросоюза против России является абсурдом и глупостью. Как заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, дальнейшие рестрикции в рамках так называемой трансатлантической солидарности грозят для ЕС самоубийством.

«Развязанная Евросоюзом так называемая санкционная война против нашей страны обернулась для самого ЕС оглушительным фиаско. Санкции не наносят России ожидаемого ущерба, на который рассчитывал коллективный Запада, зато бьют по нему самому. Абсурд, дикость, глупость… Ну, видимо, так им нравится, что ли. Нехватка и дороговизна энергоресурсов ведут к деиндустриализации и нарастанию социально-экономических проблем в Европе. Это не только наша констатация. Причем, мы это все предсказывали. Это уже их собственный анализ», – констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что санкционная политика Евросоюза уже больше похожа на самоубийство. «Чиновники ЕС, руководствуясь исключительно интересами трансатлантической как бы солидарности, а на самом деле, действуя под гнетом давления Вашингтона, не утруждая себя связью с реальными потребностями стан-членов Евросоюза, видимо, готовы на все – я опять же только про бюрократию брюссельскую говорю… Лишь бы санкционный маховик не останавливался, поскольку в культивируемой ими атмосфере русофобии, рестрикции из внешнеполитического инструмента давно уже превратились в настоящий фактор внутренней политики для ЕС. Поэтому в вопросе давления на Россию там готовы идти уже любым самоубийственным путем», – подчеркнула она.

«Вопрос уже стоит над чем-то разумным, над логикой. Мне кажется, уже очевидно, что они готовы прибегнуть даже к экономическому бандитизму – вы видели и слышали дискуссии на этот счет. Целый ряд конкретных примеров имеется уже реализованных акций. Хотя представители руководства ЕС признаются, что испробовали уже практически все из имеющегося арсенала, в Брюсселе постоянно ломают голову над тем, а что бы еще такое ввести против нашей страны, чтобы она наконец ощутила на себе болезненные последствия», – отметила представитель МИД РФ.

По ее выражению, это уже «раздвоение политического сознания у Брюсселя». «Есть такое выражение… – назло бабушке уши отморожу. Здесь-то уже, мне кажется, давно отморозили голову с такой логикой. И, наверное, все остальные действия предпринимают, исходя из своего физического состояния», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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