Lamborghini стоимостью более 12 млн рублей украли с охраняемой стоянки в Москве

Приезжий автоугонщик украл спорткар Lamborghini Murcielago с охраняемой стоянки в столице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.
«Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник предъявил охраннику стоянки заведомо ложное свидетельство о регистрации транспортного средства, после чего погрузил спорткар на эвакуатор и увёз. Машину он планировал продать», – говорится в сообщении ведомства.
В полиции добавили, что стоимость автомобиля составляет более 12 млн рублей.
В течение нескольких часов иномарка была найдена в Московской области, а причастный к преступлению 28-летний приезжий задержан в торговом центре на Хорошевском шоссе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража в особо крупном размере). Фигурант заключён под стражу.
Автомобиль возвращен владельцу.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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