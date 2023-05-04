Россияне высказались о переносе новогодних выходных дней на май

Более половины опрошенных россиян положительно относятся к переносу нескольких новогодних выходных дней на период майских праздников. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно итогам опроса ФОМ, скорее положительно к переносу выходных относятся 55%, скорее отрицательно – 23%, затруднились ответить 22% россиян. При этом, 16% поддерживают перенос выходных, потому что «люди смогут поехать на дачу, поработать в садах, огородах», столько же пояснили согласие тем, что «тепло, хорошая погода, можно отдыхать на природе». Респонденты также отмечают, что «новогодних праздников слишком много» – 7%, зимой «нечем себя занять» – 6%.

«Скорее отрицательно к этому предложению относятся 23%, так как их «устраивает то, как сейчас, привыкли к этому» (6%), «лучше, когда зимой больше выходных, в это время года людям нужен отдых» (6%)», – говорится в исследовании.

Кроме того, 3% респондентов считают, что в мае много работы, «нужно работать, а не отдыхать». Такое же количество россиян считают, что в этом месяце выходных и так достаточно.

Еженедельный проводился 21-23 апреля в 53 субъектах РФ с участием 1,5 тысячи респондентов.

Москва, Мария Соколова

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