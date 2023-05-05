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Пятница, 5 мая 2023, 12:00 мск

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Китай обвинил США в «научно-техническом буллинге»

Фото: FreePik

Для поддержания собственной гегемонии Соединенные Штаты стали применять расширительное толкование концепции национальной безопасности, злоупотреблять мерами экспортного контроля и ограничивать экспорт в Китай. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«США пытаются не только оказать давление и сдержать КНР, но и отнять у широкого круга развивающихся стран право на научно-технический прогресс и нормальное развитие и навечно обречь эти страны на низкий уровень развития производственных цепочек», – цитирует Мао Нин агентство «Синьхуа».

По ее словам, подобные эгоистичные меры научно-технического буллинга носят несправедливый характер и не соответствуют торгово-экономическим правилам. Они нарушают стабильность глобальных производственно-логистических цепочек, не способствуют развитию мировой экономики и, в конечном итоге, обернутся против самих Соединенных Штатов.

Отметив, что Китай привержен открытости высокого уровня, Мао Нин добавила, что КНР готова добиваться общего развития со всеми другими странами путем совместного использования возможностей. Но в то же время, как подчеркнула представитель МИД, Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы.

«Сдерживание и подавление не способны задержать развитие Китая. Напротив, они только усилят его решимость и способность добиться опоры на собственные силы и внедрять технологические инновации», -подчеркнула Мао Нин.

Пекин, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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