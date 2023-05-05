Лето в центральной России будет жарким – Гидрометцентр

Лето в европейской части России ожидается жарким с наиболее высокой температурой в июле. Об этом сегодня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве. По его словам, наиболее вероятный сценарий, что на европейской территории этим летом температура будет около и выше нормы.

«Часто используем такой прием – отрицательную частицу «не» в положительном смысле: не ожидается холодного лета. То есть лето ожидается с положительной аномалией температуры», – отметил Вильфанд.

«Наиболее жаркий месяц – июль в умеренных широтах. И в южных широтах, особенно в приморских городах, – август», – уточнил синоптик.

Вместе с тем Вильфанд пояснил, что «к долгосрочным прогнозам нужно относиться очень аккуратно». «Доля предсказуемой среднемесячной температуры составляет примерно 65%. 35% ни сейчас, никогда, ни через миллионы лет невозможно прогнозировать. Атмосфера очень сложный субъект. Она состоит из различных волн. Вот эти волны, которые в целом при осреднении составляют среднемесячные значения, они описывают, что называется, красным швом, белым швом, непредсказуемые факторы», – сказал он.

Москва, Мария Соколова

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