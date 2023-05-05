Ситуация обострится: в Гидрометцентре назвали самые пожароопасные регионы РФ

Юг Поволжья, Урала, Западной Сибири и Дальневосточного округа в ближайшие дни будут в зоне повышенной пожароопасности. Об этом сегодня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве. По его словам, угроза будет расширяться за счет движения теплых воздушных масс на юго-восток страны.

«Юг Приволжского федерального округа, Урала, Западной Сибири находятся не только в зоне четвертого, то есть высокого, но и чрезвычайного класса пожарной опасности. Аналогичная ситуация в южных регионах Дальневосточного федерального округа», – сказал Вильфанд.

Синоптик обратил внимание, что условий для природных возгораний пока нет. «Пожаров в этом году уже достаточно много. Причина этих пожаров – это человеческая небрежность и несознательность… Природа способствует тому, чтобы эта небрежность реализуется в пожары. Пока условий для природных пожаров нет. Но вот в середине мая, когда солнце будет уже супер насыщено энергией, особенно на юге нашей страны, а затем чуть позже в конце мая – начале июня, когда солнце будет незаходящее в умеренных северных широтах, то эта ситуация обострится», – подчеркнул он.

«На Волге и Урале… температура выше нормы на 8-10 градусов. Это означает, что уже завтра в Приволжском федеральном округе, на Урале, в Челябинской, Курганской области, температура будет 25-28 градусов. Происходит постепенное смещение центра аномалий к юго-востоку. Антициклон постепенно уходит на юго-восток и теплые воздушные массы будут перемещаться в более восточные регионы», – уточнил Вильфанд.

Москва, Мария Соколова

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