На Урале лесные пожары тушат больше тысячи человек

Екатеринбург (Новый День, Екатерина Норсеева) – В Свердловской области продолжают гореть леса. На тушении работают больше тысячи человек – сотрудники авиалесоохраны, МЧС, лесничие и другие люди. За последние сутки ликвидировано 16 пожаров на площади почти 550 гектаров, еще 9 пожаров локализовано.

Напомним, в Свердловской области из-за пожарооопасной обстановки запрещено разводить открытый огонь, в том числе на дачных участках, нельзя жарить шашлыки и жечь траву или мусор, запускать фейерверки. Также до 10 мая запрещена охота в лесах. Кроме того, с сегодняшнего дня нельзя посещать природные парки туристам – в том числе «Оленьи Ручьи» или «Бажовские места».

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нём по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

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