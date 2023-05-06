Пригожин является не только голосом ЧВК «Вагнер», но и всех подразделений ВС РФ: 105-й полк НМ ДНР о снарядном голоде в СВО

Ситуация с недостатком снарядов в ЧВК «Вагнер» также распространяется и на другие подразделения, участвующие в спецоперации. Причина тому – личные обиды некоторых генералов, сообщили в Telegram-канале военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

Отсюда, по версии авторов канала, попытка сравнить главу ЧВК «Вагнер» с Игорем Стрелковым, который в 2014 году вывел свои войска из Славянска, обрушив тем самым линию обороны и отдав без боя противнику внушительные территории, за которые сейчас предстоит снова сражаться.

«Да, у Стрелкова была проблема с Б/К, но такая же проблема была у всех подразделений ополчения, и Стрелкову в Славянск они не поступали не потому, что Захарченко или «Бес» были обижены на его действия, а потому что их физически не было.

Евгений Викторович в своих заявлениях говорит, ссылаясь на документы, что Б/К у Минобороны есть, и его поставки тормозит высшее командование.

А самое ужасное, что некоторые генералы, из-за своих личных обид, чтобы их не обвинили в том, что снаряды не идут только «вагнерам», тормозят отправку и в другие подразделения», – сообщил 105-й полк.

Как отметили донецкие военные, из-за нехватки снарядов неоправданные потери несут все подразделения, включая «вагнеровцев». При этом ЧВК «Вагнер», в отличие от того же Стрелкова в Славянске, сделал практически всю работу в Бахмуте.

«И поэтому, именно Пригожин, в отличии от Стрелкова, имеет колоссальную поддержку среди военнослужащих, и на самом деле, сегодня является не только голосом ЧВК «Вагнер», но и всех подразделений ВС России, которые каждый день сталкиваются с тем, о чем говорит Евгений Викторович.

Не идите на поводу у мнимых «охранителей», и не дайте мразям, которые ответственны за смерть наших братьев, уйти от ответственности, – заявили в НМ ДНР.

Авторы канала призвали не поддаваться на провокации так называемых «охранителей», которые пытаются дискредитировать Пригожина, сравнивая его со Стрелковым. «Вагнеровцы» удержали свои позиции даже при печально известном тактическом отступлении войск, а сейчас попросту не имеют снарядов для продолжения борьбы за стратегически важный город.

Москва, Екатерина Попова

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