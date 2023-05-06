Роспотребнадзор сделал заявление о качестве воздуха после крупного пожара в Екатеринбурге

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило воздух в микрорайоне Елизавет в Екатеринбурге, где накануне был сильный пожар в промзоне. «Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлено», – сказали в ведомстве.
Напомним, на Елизавете горели склады, которые принадлежат компании, занимающейся производством пленки. Ведется проверка прокуратуры.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
© 2023, РИА «Новый День»
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