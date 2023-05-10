Пекин выступил в поддержку стратегической автономии Европы

Китай поддерживает достижение Европой стратегической автономии. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган после переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок. По его словам, Пекин неизменно придерживается стабильной и последовательной политики в отношении Европы, передает агентство «Синьхуа».

Цинь Ган отметил, что Китай, будучи важным партнером Европы в противодействии рискам и вызовам, рассчитывает продолжать совместно с ней использовать возможности своего рынка и одновременно осуществлять содействие модернизации КНР и евроинтеграции.

Глава МИД КНР подчеркнул, что Китай и Германия – крупные мировые экономики и всеобъемлющие стратегические партнеры – должны придерживаться стратегической автономии, укреплять политическое и экономическое взаимодоверие.

Как сообщается, стороны договорились приложить все усилия для подготовки к предстоящему 7-му раунду китайско-германских межправительственных консультаций и выработать всеобъемлющий план практического сотрудничества в различных областях на предстоящий период. КНР и ФРГ также согласились усилить координацию в многосторонних делах и укрепить сотрудничество по COP28 и биоразнообразию.

«Китай готов совместно с Германией содействовать восстановлению мировой экономики, поддерживать мир и стабильность во всем мире и защищать послевоенный международный порядок», – заявил глава МИД КНР, отметив, что это касается, в том числе, тайваньской проблемы.

Цинь Ган с 8 по 12 мая посещает с визитами Германию, Францию и Норвегию.

Берлин, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»