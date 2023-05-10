В США зафиксировано рекордное число банкротств с 2010 года

Количество признанных банкротами американских компаний выросло более чем в два раза и стало максимальным с 2010 года. Как пишет The Economic Times, причиной стали повышение ключевой ставки ФРС США и инфляция.

Число заявок на банкротство с начала года «более чем удвоилось» и достигло 236 по сравнению с прошлым годом. В числе крупнейших банкротств 2023 года с обязательствами на сумму более $1 млрд долларов – розничные торговые сети, региональные телестудии, дочерние компании крупных фирм – таких, как Johnson & Johnson, а также финансовые группы.

«Американские компании испытывают на себе воздействие высоких процентных ставок и жесткой инфляции, несколько из которых подали заявление о защите от банкротства, поскольку эра легких денег подходит к концу. По данным S&P Global Market Intelligence, количество американских компаний, обанкротившихся в 2023 году, выше, чем за первые четыре месяца с 2010 года», – отмечает издание.

Вашингтон, Мария Соколова

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